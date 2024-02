Empresas do Texas ligadas às chamadas geradas por IA que imitavam Biden

As autoridades norte-americanas acusaram duas empresas do Texas de estarem ligadas às chamadas automáticas que, através de Inteligência Artificial, (IA) imitavam a voz do Presidente Joe Biden para desencorajar os eleitores de votarem nas primárias de New Hampshire.

O procurador-geral de New Hampshire, John Formella, revelou hoje que os investigadores identificaram a origem das ligações como Life Corporation e disseram que foram transmitidas por uma empresa chamada Lingo Telecom.

New Hampshire emitiu ordens para fazer cessar e proibir as práticas denunciadas [cease-and-desist orders, em inglês] e intimações para ambas as empresas, enquanto a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) emitiu uma carta de 'cease-and-desist' para a empresa de telecomunicações, adiantou Formella.

Em comunicado, a FCC referiu que está a tentar impedir "comportamentos que violam as leis de supressão de eleitores", noticiou a agência Associated Press (AP).

Durante uma conferência de imprensa, Formella descreveu as chamadas como a tentativa mais clara e possivelmente a primeira conhecida de utilizar ferramentas de IA para interferir numa eleição nos EUA.

O procurador apontou que as chamadas foram muito além dos panfletos políticos que chegaram às caixas de correio dos eleitores durante as primárias em New Hampshire.

A mensagem gravada foi enviada para entre 5.000 e 25.000 eleitores dois dias antes das primárias de 23 de janeiro e uma gravação da chamada analisada pela AP gerava uma voz semelhante à do democrata Joe Biden, incluindo a sua frase frequentemente utilizada: "What a bunch of malarkey" [Que monte de disparates, na tradução em português].

Biden venceu as primárias democratas como candidato inscrito, depois de manter o seu nome fora dos boletim de voto, em deferência à nova posição da Carolina do Sul como o primeiro Estado para as primárias democratas.

As chamadas apareceram falsamente aos destinatários como provenientes do número de telemóvel pessoal de Kathy Sullivan, ex-presidente estadual do Partido Democrata que ajuda a gerir o "Granite for América", um super-PAC [super comité de ação política] que apoia a campanha de Biden.

A aparente tentativa de supressão eleitoral utilizando tecnologia de IA generativa em rápido avanço é um exemplo daquilo que os especialistas alertam que fará de 2024 um ano de desinformação eleitoral sem precedentes em todo o mundo.

A gestora de campanha de Biden, Julie Chávez Rodriguez, elogiou a investigação das chamadas: "A desinformação que visa suprimir a votação e minar deliberadamente eleições livres e justas é uma ameaça inaceitável, e elogiamos o Procurador-Geral de New Hampshire por levar o assunto a sério e agir rapidamente".

De acordo com as autoridades norte-americanas, assim que a Lingo Telecom foi identificada como a provedora original das chamadas, a empresa identificou a Life Corporation como a parte que as iniciou.

Formella frisou ainda que a investigação está apenas a começar, mas que pretendeu enviar uma mensagem forte para dissuadir outros que possam ficar tentados a interferir nas eleições deste ano.

No lado dos democratas Joe Biden é o favorito para um novo frente a frente com Donald Trump, que deverá ser o indicado pelos republicanos para as eleições de novembro.