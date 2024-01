Machico expande implementação do Plano de Gestão de Risco em Águas Balneares às freguesias do Caniçal e Porto da Cruz

O Plano Gestão Risco nas Águas Balneares do Município de Machico, foi inicialmente implementado em Setembro de 2022, através de um projeto-piloto que contou com o apoio da Universidade Lusófona do Porto e acabou por ser publicado internacionalmente, em parceria com docentes da Universidade Lusófona do Porto e da Universidade de Aveiro.

"Face à constante preocupação com a sensibilização para o risco, em especial nos espaços balneares, o município de Machico decidiu alargar a implementação do plano a mais quatro águas balneares (Banda d’ Além, Ribeira do Natal, Maiata e Alagoa)", revela a autarquia machiquense.

"A sinalética de gestão do risco, baseada nas normas internacionais ISO 31000 e ISO 13009, encontra-se integrada na política municipal de prevenção do afogamento e foi implementada após o términus da última época balnear", acrescenta.

Salienta ainda que é pretendido "ampliar, no decorrer deste ano, a implementação de mais planos a outras águas balneares".