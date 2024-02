Papa Francisco recebe Presidente da Argentina na próxima semana

O Papa Francisco vai receber o Presidente da Argentina, Javier Milei, pela primeira vez, na próxima segunda-feira, 12 de fevereiro, anunciou o Vaticano.

O encontro entre o Papa Francisco e Javier Milei será o primeiro entre os dois e acontece no âmbito de uma viagem internacional do chefe de Estado argentino, que seguirá de Israel para Itália, avançou a Europa Press, citando a assessoria de imprensa do Vaticano.

A reunião vai ter lugar na biblioteca particular do Palácio Apostólico do Vaticano, às 09:00 (locais, 08:00 em Lisboa), após a chegada de Milei de carro ao Pátio de São Dâmaso.

Jorge Mario Bergoglio não viaja para a Argentina, seu país natal, desde que foi eleito Papa, em março de 2013, sendo, por isso, possível que Milei convide pessoalmente Francisco a visitar o país, após o convite oficial já feito por carta.

Na véspera, domingo, 11 de fevereiro, o Presidente argentino, que no passado desqualificou o Papa com comentários insultuosos, deverá assistir à canonização de María Antonia de San José, conhecida como 'Mama Antula', que se tornará a primeira santa argentina, na Basílica de São Pedro.