Hamas homenageia soldado americano que se imolou para protestar contra a guerra

O Hamas homenageou hoje a memória "imortal" do soldado americano que se incendiou no domingo em frente à embaixada israelita nos Estados Unidos, principal apoiante de Israel, para protestar contra a guerra em Gaza.

A imolação, cujo vídeo foi amplamente difundido nas redes sociais, é uma "expressão da raiva que cresce entre o povo americano" por causa da guerra de Israel em Gaza, declarou o movimento islamita palestiniano num comunicado citado pela agência de notícias Agence France-Presse (AFP).

Para o movimento islamita palestiniano Hamas, o soldado "permanecerá imortal na memória dos palestinianos e dos homens livres de todo o mundo", sendo "um símbolo do espírito de solidariedade humana global com o nosso povo e a sua causa justa".

No vídeo, o homem, vestido com o uniforme militar, anuncia que não iria ser "cúmplice do genocídio na Palestina" Depois, o homem pulveriza-se com um líquido e ateia fogo ao seu corpo ao mesmo tempo que grita "Palestina livre", acabando por cair ao chão.

O homem que pertencia à força aérea norte-americana foi levado para o hospital com ferimentos graves, mas acabou por morrer na segunda-feira.

Este ato surge numa altura em que aumentam os protestos nos Estados Unidos contra a devastadora ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza.

A guerra eclodiu a 7 de outubro, quando comandos do Hamas a partir de Gaza lançaram um ataque sem precedentes contra o sul de Israel, provocando a morte de pelo menos 1.160 pessoas, na sua maioria civis, segundo um relatório oficial.

Em resposta, Israel levou a cabo uma ofensiva aérea e terrestre maciça no território palestiniano como represália, resultando em quase 30.000 mortos e mais de 70.000 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.