Países islâmicos anunciam plano para combater desinformação israelita

Ministros de países membros da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) anunciaram hoje numa reunião, em Istambul, um plano para "descobrir e combater a desinformação de Israel" sobre a guerra em Gaza, anunciou a agência turca Anadolu.

A sessão extraordinária dos ministros da Informação dos países membros da OCI reuniu 20 governantes e delegados dos meios de comunicação social de 43 países, sob o tema "Desinformação e agressão da autoridade de ocupação israelita contra os jornalistas e a imprensa", referiu a agência noticiosa turca.

O comunicado final da reunião anunciou que o secretariado da OIC será encarregue de "um plano de ação para os meios de comunicação social para descobrir e combater a desinformação sobre a ocupação israelita, as notícias falsas e os crimes de guerra nos fóruns internacionais".

A mesma nota referiu que foi assumido o compromisso de "contrariar e expor as tentativas da ocupação colonial israelita de encobrir a destruição (em Gaza), intimidando os jornalistas para minimizar a reação internacional".

A reunião foi aberta pelo chefe de comunicação da presidência turca, Fahrettin Altun, e contou com uma mensagem de vídeo do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que recordou que cerca de uma centena de jornalistas já foram mortos na guerra na Faixa de Gaza, que começou a 07 de outubro.

Durante os trabalhos da reunião, Fahrettin Altun reuniu-se com os ministros do Irão, Níger, Bangladesh, Guiné-Bissau, Somália e Chipre do Norte, indicou ainda a agência Anadolu.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que já provocou mais de 29 mil mortos, de acordo com o Hamas, que controla o território desde 2007.