Paulo Cafôfo, líder do PS-M e cabeça-de-lista às eleições Legislativas saiu este sábado em defesa do aprofundamento da Autonomia com resultados práticos no quotidiano dos madeirenses, advogando o uso de todo o potencial autonómico para baixar os impostos sobre as famílias.

Numa acção de pré-campanha esta tarde na zona da Ajuda, freguesia de São Martinho, Cafôfo disse que o Governo Regional do PSD/CDS "não é autonomista por convicção", mas “por conveniência”. “Falam muito de Autonomia e até falam no seu aprofundamento, mas não a usam na sua plenitude”, reparou o candidato socialista, dando como exemplo a questão dos impostos.

Explicou que a Região tem a possibilidade de aplicar o diferencial fiscal de 30% em relação ao continente, fazendo com que os madeirenses paguem menos impostos, mas deu conta que o Governo Regional “não usa esse atributo da Autonomia para beneficiar os madeirenses”. Algo que seria fundamental, tendo em conta o facto de a Madeira ter uma das mais altas taxas de risco de pobreza e exclusão social, de os madeirenses terem os salários médios mais baixos do País e de a habitação estar a atingir preços exorbitantes.

Cafôfo considera que se deve usar a Autonomia para baixar os impostos em 30% e apontou, por exemplo, que na próxima semana os combustíveis vão voltar a aumentar na Região, sendo que se houvesse a redução do IVA isso também teria efeito nos preços dos combustíveis, que oneram bastante os orçamentos familiares.

Da mesma forma, criticou o Governo Regional por não aplicar o diferencial de 30% em cinco dos nove escalões de IRS, como o PS tem vindo a defender.