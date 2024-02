Manchester City regressa às vitórias e isola-se no segundo lugar em Inglaterra

O Manchester City regressou hoje aos triunfos na Liga inglesa de futebol, ao receber e bater o Brentford, por 1-0, em duelo em atraso da 18.ª jornada, e isolou-se no segundo lugar da competição.

Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares e estiveram a tempo inteiro nos tricampeões ingleses, que chegaram à vitória graças a um tento solitário do avançado norueguês Haaland, aos 71 minutos.

Destaque ainda para Matheus Nunes, que assistiu ao encontro no banco de suplentes da equipa de Pep Guardiola.

Depois do empate caseiro com o Chelsea (1-1) no último sábado, o triunfo pela margem mínima foi suficiente para o Manchester City subir ao segundo lugar, com 56 pontos, menos um do que o líder Liverpool e mais face ao Arsenal, terceiro classificado e rival do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Já o Brentford sofreu a quarta derrota nos últimos cinco jogo na Premier League e segue no 14.º posto, com 25 pontos, cinco acima da zona de despromoção.