Marginal da Calheta encerrada nos próximos dias

A marginal da vila da Calheta ficará interditada ao trânsito rodoviário e pedonal entre 21 a 23 de Fevereiro para que seja possível proceder à monitorização da escarpa sobranceira à avenida, explicou o presidente da Câmara Municipal.

Carlos Teles disse ainda que esta operação vai obrigar ao encerramento de vários serviços situados nesta artéria pelo que pede a compreensão dos munícipes que habitualmente recorrem a estes.

Disse igualmente que os trabalhos minimizam desprendimentos de pedras, no entanto continua confiante que o Governo Regional concretizará o projecto de contenção para o local.

As palavras aconteceram à margem da assinatura de protocolos com as juntas de Freguesia.