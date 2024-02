Albuquerque prossegue visitas oficiais sem convocar a comunicação social

O presidente demissionário do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, tem dado continuidade às visitas oficiais de reconhecimento dos investimentos públicos em curso. Ao contrário do que era habitual, a comunicação social não tem sido convocada para acompanhar as deslocações.

O governante madeirense visitou esta terça-feira, 20 de Fevereiro, a obra de melhoria do abastecimento de água de rega no Lombo do Salão, no concelho da Calheta, conforme consta na página oficial do executivo.

Trata-se de um investimento de 1,8 milhões de euros, co-financiado pelo PRODERAM, para um reservatório de água de rega com capacidade de 3000 m3, que beneficiará mais de 716 regantes e 673 explorações agrícolas.

O novo reservatório insere-se na empreitada em curso de ampliação e melhoria das condições de armazenamento e fornecimento de água aos regantes abastecidos pelo Sistema de Rega Calheta-Ponta do Pargo, promovida através da ARM. O executivo madeirense revela que pretende investir 70 milhões de euros na captação de águas desaproveitadas para rega.