JPP alerta para atraso na publicação de despacho sobre vagas em escalões dos docentes

O Juntos Pelo Povo alertou, hoje, para o atraso na publicação do despacho conjunto relativo às vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira dos professores e educadores que cumpriram as condições para tal, ao longo do ano de 2023. Patrícia Spínola afirma que já deveria ter sido publicado e que as entidades sindicais já manifestaram estar disponíveis para a emissão dos respetivos pareceres exigidos por lei.

A deputada do JPP entende que estão reunidas condições para esta urgente regularização, "uma vez que é provável que o número de vagas seja igual ao número de docentes que cumprem os requisitos". Além disso, diz ser importante tornar pública a data em que venha ser feita a actualização salarial dos docentes que progrediram nos últimos meses.

"A região está a viver um momento exigente para todos, a última coisa a fazer é agravar essas dificuldades", afirma.