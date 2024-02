CHEGA-Madeira defende voto de louvor aos funcionários judiciais

O CHEGA-Madeira revela, através de uma nota de imprensa, que irá defender na próxima sessão plenária um voto de louvor aos funcionários judiciais. A iniciativa, que realça o “papel fundamental” que estes desempenham na garantia do pleno funcionamento dos tribunais e da eficiente condução dos processos judiciais, recorda, também, o papel que os tiveram durante o período de pandemia, “garantindo a manutenção dos serviços que potenciaram a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.”

Todavia, o voto apresentado pelo CHEGA-Madeira também realça o que o partido interpreta como “injustiças” que têm vindo a ser cometidas contra os funcionários judiciais.

Num tom crítico relativamente ao ministério que tutela os serviços, os deputados do CHEGA-Madeira apontam para o facto de que "os funcionários judiciais estão em greve há, pelo menos, um ano, pois deparam-se com condições de trabalho pouco dignas, baixos salários e falta de compensação pelas horas extraordinárias assumidas, incluindo em horários nocturnos".

Assim, no voto que será discutido no próximo plenário, o CHEGA-Madeira solicita ao parlamento madeirense que reconheça “o alto sentido de responsabilidade e de profissionalismo” dos funcionários judiciais, confirmando, pela aprovação do voto, os trabalhadores em causa como “exemplos de conduta, de serviço às comunidades e de defesa da justiça.”