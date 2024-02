Consórcio eGames LAB já conta com 32 investigadores na Madeira

Encontra-se a decorrer, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o 'LevelUp@eGamesLab', um encontro que reúne vários especialistas em videojogos de universidades europeias (tais como as dinamarquesas University of Copenhagen e Aalborg University), de plataformas como o FRVR ou ou ITI-LARSyS e universidade nacionais (casos da Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Porto e do Instituto Superior Técnico).

Este encontro acontece, no âmbito do consórcio e projecto 'eGamesLab', a funcionar no CCIF e que conta, actualmente com 32 bolseiros e investigadores, conforme apontou Cristina Pedra, durante a abertura do evento.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu as boas-vindas a parceiros do consórcio, manifestando a "satisfação" da autarquia pelo trabalho efectuado e evolução do eGamesLab, projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 30 milhões de euros.

"O eGamesLab tem vindo já a produzir resultados", nomeadamente "desenvolvimento de videojogo e publicação de papers de investigação, sendo 18 o número de publicação a atingir", apontou Cristina Pedra.

A autarca apontou ainda que "já há jogos certificados e empresas do consórcio distinguidas", acrescentando que "os resultados concretos estão dentro da programação, dentro dos timings".

Refira-se que o 'LevelUp@eGamesLab' conta com várias palestras de especialistas em áreas desde a inteligência artificial, realidade estendida à arte digital.