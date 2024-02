Museu Etnográfico da Madeira inaugura exposição 'Arribar – Artes de Cura e Protecção'

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inaugura, amanhã, dia 20 de Fevereiro, às 17 horas, a exposição temporária 'Arribar – Artes de Cura e Protecção'.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, além da abertura da mostra, será também apresentado publicamente o terceiro documentário da série 'Museus Vivos, projecto que pretende divulgar estudos etnográficos de rituais e técnicas recolhidos junto da população e que, neste número, tem o mesmo tema da mostra.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcará presença nesta cerimónia.

"Com esta exposição temporária pretende-se valorizar e divulgar este saber popular ancestral, que faz parte do nosso património cultural imaterial e merece ser salvaguardado", explica a Secretaria Regional e Turismo e Cultura através de uma nota de imprensa.

Quanto ao documentário, inclui entrevistas a pessoas com uma profunda sabedoria, que falam sobre a medicina tradicional e as suas superstições, permitindo enriquecer o conhecimento sobre este valioso património, pelo que o museu agradece a todas estas maravilhosas senhoras, a sua disponibilidade em dar estes testemunhos e a Elisabete Ramos, Coordenadora da Universidade Sénior da Ribeira Brava, pela profícua parceria estabelecida com o MEM.

A realização e edição do vídeo é da autoria de Rui Dantas Rodrigues e a locução de Sandra Cardoso.