"É justo que o turista contribua para compensar os impactos" das actividades turísticas

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, justificou esta quarta-feira, 21 de Fevereiro, a aplicação da taxa turística municipal, defendendo que "não é justo, nem razoável pedir aos munícipes que suportem a totalidade" dos impactos das actividades turísticas na capital madeirense.

"É justo que o turista contribua para compensar os impactos" da acção turística, afirmou na abertura do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que decorre na cidade do Funchal.

O objectivo principal da taxa turística municipal, disse, "é mitigar os efeitos sociais e ambientais causados pelas actividades turísticas", atentando que a mesma, "logicamente, deve ser aplicada com proporcionalidade devida".

Acreditamos que a existência da taxa turística é um meio de aumentarmos a qualidade das infra-estruturas e serviços municipais à própria comunidade turística. Cristina Pedra

"O turismo tem um papel fundamental para o tecido económico, social e laboral", asseverou a autarca funchalense, lembrando os postos de trabalho directos e indirectos associados ao sector, que representa até 29% do PIB da Região.