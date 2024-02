Realidade arquipelágica é "oportunidade" turística para Portugal

O posicionamento das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, "longe das áreas de tensão e das áreas problemáticas" é uma "oportunidade" para o "relançamento do Turismo português", apontou o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, na abertura do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo.

O alto-patrocinador do evento, que decorre entre hoje e sexta-feira na cidade do Funchal, atentou para o "momento muito importante para a economia portuguesa", altura em que o Mundo enfrenta uma situação geopolítica complicada, com duas guerras e mais um conflito. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que será um "tempo menos difícil do que se imaginava, mas mais difícil do que aquilo que se desejaria".

Ainda assim, Portugal "tem uma oportunidade", disse durante uma intervenção transmitida por vídeo, apontando para o posicionamento das regiões autónomas: "Perto da inserção europeia, mas longe das áreas de tensão e longe das áreas problemáticas".

"Sermos atlânticos permite-nos novos públicos e antigos públicos desviados para nós, o relançamento do Turismo Português", destacou, enaltecendo a resposta "excepcional" do sector, que "antecipa e prepara o que é preciso fazer".

"Os desafios serão vencidos", rematou o Chefe de Estado, averbando que "os constrangimentos têm de ser vividos com normalidade".