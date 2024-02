ADRAMA determinante para dinamização da economia rural

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, acompanhado pelo presidente da direcção da ADRAMA, Henrique Silva, visitou o Villa Alto, um hotel rural que resulta da recuperação de uma casa senhorial madeirense dos finais do século XIX. Localizado no Lombo de São João, concelho da Ponta de Sol o edifício beneficiou recentemente de apoios de modo a modernizar o espaço, mas também para dotá-lo de maior eficiência energética.

Este apoio foi concedido através da ADRAMA (Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira), cuja área de intervenção compreende os concelhos da Ribeira Brava, da Ponta do Sol, da Calheta, do Porto Moniz, de São Vicente e de Santana.

Na ocasião Marco Caldeira fez saber que ADRAMA aprovou, no âmbito do último quadro comunitário de apoio, 20 candidaturas a projetos relacionados com atividades turísticas, permitindo a criação de 38 postos de trabalho. “Trata-se de um apoio ao investidor muito importante e que contribui para a dinamização da economia rural” disse o responsável.