Bárbara Santos de luto

A guarda-redes de futebol feminino do Marítimo, Bárbara Santos, está de luto devido ao falecimento da sua mãe, Maria José Abreu de Freitas Santos. O Marítimo, através do seu presidente, Carlos André Gomes, e restante Direcção já endereçaram à guarda-redes, à família e amigos da futebolista as mais sentidas condolências.

Refira-se que em termos desportivos, a guarda-redes do Marítimo, está a viver um grande momento pois é uma das novidades na lista de jogadoras convocadas à Selecção Nacional de futebol feminino para os jogos particulares agendados com a Chéquia e a Coreia do Sul para os dias 21 e 27 respectivamente. Esta foi a segunda vez que Bárbara Santos, de 30 anos, foi chamada à selecção principal, depois de ter participado no Algarve Cup em Março de 2020, que juntou então as melhores selecções mundiais. Esteve ainda incluída no lote de pré-convocadas para o Campeonato do Mundo de 2023, mas acabando por não ficar no lote final. Esteve no campeonato da Europa de sub-19 2012 (alinhou em 4 jogos) e mais recentemente alinhou pela selecção de sub-23.