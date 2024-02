O Feirense-Nacional deste domingo, na 22.ª jornada da II Liga, ficou marcado pela arbitragem e Ricardo Baixinho, o que motivou mesmo a presença de Rui Alves na sala de imprensa do Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, após a derrota (1-2) dos alvinegros. Em causa o trabalho do árbitro de 36 anos, filiado na Associação de Futebol de Lisboa, com destaque para um lance em que, mesmo alertado pelo VAR, optou por não marcar grande penalidade favorável ao Nacional, após nítida mão na bola de Tony Shimaga do interior da área do Feirense.

“Aquilo que aconteceu hoje no Feirense-Nacional leva-me a marcar presença neste espaço porque apesar da postura que o Nacional tem em relação ao sector da arbitragem, procurando colaborar no sentido do chamado do futebol positivo, com pouco ruído, não posso deixar de ter esta intervenção”, referiu Rui Alves.

As críticas foram muitas: “Aquilo que aconteceu hoje com a arbitragem do senhor Ricardo Baixinho foi, de facto, muito baixinho pelo nível patenteado, condicionando praticamente todo o jogo do Nacional, mas sobretudo num lance em que a intervenção do VAR João Pinheiro, árbitro internacional, e de acordo com o protocolo da arbitragem, a sua intervenção deve acontecer quando considera um erro evidente da equipa de arbitragem, o árbitro chamado mantém a situação numa posição de flagrante delito relativamente à penalização que deveria ter ocorrido”.

A finalizar, o presidente do Nacional foi ainda mais longe: “Este tipo de arbitragem não dignifica o futebol, quero pensar que foi só um dia mau, porque se quisesse pensar outro tipo de coisa, se calhar teríamos de pedir a presença do Ministério Público para analisar que motivações tinha este árbitro neste jogo”.