China recusa comentar "assunto interno" da Rússia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês recusou-se hoje a comentar a morte na prisão do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, que descreveu como "um assunto interno da Rússia".

"Trata-se de um assunto interno da Rússia. Não vou comentar", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em resposta a uma pergunta de um jornalista da AFP.

Navalny, o principal opositor do Kremlin, morreu na sexta-feira numa colónia prisional no Ártico, anunciaram as autoridades russas, um mês antes das eleições que deverão prolongar o domínio do Presidente Vladimir Putin no país.

A sua morte aos 47 anos, depois de três anos de prisão e de um envenenamento que atribuiu ao Kremlin, priva a oposição russa da sua figura de proa, num momento de intensa repressão e em que Moscovo trava uma guerra na Ucrânia.

Pequim e Moscovo são aliados firmes e reforçaram as suas relações, mesmo quando os países ocidentais viraram as costas à Rússia na sequência da sua invasão militar da vizinha Ucrânia.

O Presidente chinês Xi Jinping descreveu Putin como um "bom amigo".

Os dissidentes e os líderes ocidentais responsabilizaram o Presidente russo pela morte de Alexei Navalny, que estava a cumprir uma pena de prisão de 19 anos.