RIR foca-se nas profissões de rápido desgaste "muito esquecidas" por quem governa

A candidatura do RIR às eleições legislativas considera que algumas das profissões de desgaste rápido são "muito esquecidas por quem está confortavelmente a decidir o rumo de um país". Dando conta de algumas delas, questiona se vão continuar a ser desprezadas por quem governa.

O partido aponta o caso dos trabalhadores na construção civil, que considera ser "uma indústria essencial para o desenvolvimento urbano, que engloba projetos de edificações, infraestrutura e obras públicas". "Os nossos trabalhadores muitas vezes esquecidos pelo estado desempenham um papel crucial na economia e no crescimento sustentável de uma região. Aspectos como segurança, eficiência e sustentabilidade são fundamentais nesse sector e é nesse aspecto que vamos lutar em conjunto", afirma.

O RIR refere-se também a quem trabalha na agricultura, sendo que "a agricultura moderna envolve tecnologias avançadas, práticas sustentáveis e a gestão eficiente dos recursos naturais, mas sem o nosso apoio não tem capacidade para avançar".

O partido aponta também para os bombeiros, que têm a responsabilidade de proteger vidas. "A profissão exige coragem, habilidades técnicas e dedicação ao serviço comunitário. Esta profissão não é vista como um risco para os nossos deputados que ficam confortáveis nas suas casas enquanto estes homens e mulheres deixam as suas famílias para trás com o objetivo de proteger as deles", atira.

Por fim, no que respeita aos profissionais de saúde, aponta que "além do conhecimento técnico, são necessárias habilidades de comunicação, empatia e um compromisso ético com o cuidado ao paciente", mas que "palmas não pagam o risco e muito menos o desgaste físico e psicológico".

" Basta de políticas de falsas promessas e de fanatismo político, sejamos Portugal, sejamos povo unido e nação valente. Juntos, vamos Reagir pela Madeira no próximo dia 10 de Março", apela o partido em comunicado.