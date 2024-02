Correcção: Remuneração real cresceu em 2023

Ao contrário do que o DIÁRIO publicou na edição de hoje, mais precisamente na página 8, a remuneração média real em 2023 não desceu pelo segundo ano consecutivo. Aliás, apesar de um crescimento de apenas 1,7% face à inflação no ano passado, a remuneração bruta (tal como a regular e a base), aumentou depois de no ano anterior terem, isso sim, baixado significativamente.

Aliás, tal como já havia frisado a Direção Regional de Estatística da Madeira, na divulgação tornada pública ontem, "no que respeita ao ano de 2023, os valores provisórios mostram que a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 6,5%, para os 1.439 Euros. A sua componente regular cresceu 6,3%, para os 1.183 Euros, enquanto a remuneração base subiu 6,6%, para os 1.137 Euros", enquanto que "as variações em termos reais foram de +1,7%, +1,2% e +1,5%, respetivamente", depois de descontado o impacto da inflação.

Já no ano anterior, "as variações em termos reais foram de -3,9%, -4,3% e -4,5%, respetivamente" e, já agora, em 2021 "as variações em termos reais foram de 2,8%, 2,6% e 2,4%, respetivamente", o que significa que, pelo menos em termos médios, os salários só foram efectivamente impactados pela alta inflação no ano de 2022.

Pelo erro no artigo publicado, com direito a chamada de primeira página, as nossas desculpas.