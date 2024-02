Saldo natural em 2023 melhora mas ainda continua negativo

No ano de 2023, ainda que com dados provisórios, nasceram menos 11 crianças na Região Autónoma da Madeira comparado com o ano anterior, mas porque do lado dos óbitos foram muito menos do que os de 2022, o saldo natural melhorou de forma assinalável, embora não ao ponto de ser positivo. Ou seja, a Madeira continua a ter mais mortes dos que nascimentos e isso ocorre desde 2009 de forma consecutiva.

Ora bem, segundo os dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira, os resultados de Dezembro não vieram melhorar significativamente o cenário dos 11 meses anteriores. "O número de óbitos recuou 13,2% relativamente ao mês homólogo enquanto o número de nados-vivos diminuiu 16,5%", salienta. "Em Dezembro de 2023, foram averbados na Região Autónoma da Madeira 237 óbitos, valor inferior ao observado em Dezembro de 2022 (menos 36 óbitos; -13,2%). Em 2023, registaram-se 2.787 óbitos, menos 316 do que no ano anterior (-10,2%)", realça.

Ao avaliar o 'excesso de mortalidade', que "compara os óbitos do mês em referência com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (238 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 0,4%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número médio de óbitos ter sido muito próximo ao valor registado em Dezembro de 2023", explica a DREM. Em Dezembro, felizmente, "não foram averbados óbitos com menos de 1 ano nem fetos-mortos", exalta.

Quanto aos nascimentos, "contabilizaram-se 142 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 16,5% relativamente ao mês homólogo de 2022 (menos 28 nascimentos)", sendo que "o número total de nados-vivos registados em 2023 (1.747) foi inferior ao verificado em 2022 (1.758) em 0,6% (menos 11 nados-vivos)", salienta.

Ora, da "diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 95 indivíduos em Dezembro de 2023, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -103" e, por conseguinte, em 2023, "o valor acumulado do saldo natural foi de -1.040, apresentando um desagravamento relativamente ao valor observado em 2022 (-1.345)", confirma.

Outro dado interessante é que "no último mês de 2023, celebraram-se 97 casamentos, correspondendo a uma subida de 15,5% relativamente ao número de casamentos realizados em Dezembro de 2022 (mais 13 casamentos). Ao longo de 2023, foram celebrados 1.137 casamentos, menos 2 do que no ano anterior", conclui.