Lucro da Coca-cola sobe 12% em 2023 para 10.703 milhões de dólares

A multinacional norte-americana Coca-Cola anunciou ontem um lucro líquido consolidado de 10.703 milhões de dólares (cerca de 9.935 milhões de euros) em 2023, um aumento de 12% face ao ano anterior.

No ano passado, as receitas da empresa, com sede em Atlanta, subiram 6% face ao ano anterior para 45.754 milhões de dólares (cerca de 42.471 milhões de euros).

A Coca-Cola reportou receitas acima do esperado no quarto trimestre de 2023, já que o crescimento no México, na Alemanha e em outros mercados compensou as vendas mais baixas nos EUA.

A receita aumentou 7%, para 10,8 mil milhões de dólares (cerca de 10,3 mil milhões de euros), no período de outubro a dezembro, superando a previsão de Wall Street de 10,7 mil milhões de dólares, segundo analistas consultados pela FactSet.

O lucro líquido caiu nos últimos três meses do ano 3% face ao período homólogo, para 1,9 mil milhões de euros.

As ações da Coca-Cola, que integram o índice Dow Jones na bolsa de Nova Iorque, fecharam na segunda-feira a subir 0,24% para 59,70 dólares.