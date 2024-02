Euro sobe mas ainda segue abaixo de 1,08 dólares

O euro subiu esta terça-feira, mas ainda segue abaixo de 1,08 dólares, quando os bancos centrais se mostram prudentes sobre eventuais descidas das taxas de juro.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0752 dólares, acima do valor que tinha na segunda-feira, 1,0739 dólares.

Numa entrevista divulgada no domingo, o presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, defendeu prudência quanto à descida das taxas de juro e reiterou que é pouco provável que o banco central norte-americano tome uma decisão nesse sentido já na próxima reunião, em março.

Na mesma linha, o Reserve Bank of Australia (banco central) manteve as taxas de juro em 4,35% pela segunda vez consecutiva com o objetivo de controlar a inflação.

Hoje, o presidente do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, afirmou que confia que a próxima medida do Banco Central Europeu (BCE) seja um corte nas taxas de juro, mas também referiu que é preciso cuidado ao falar sobre o calendário a seguir.

"Não estamos aqui para confirmar as expectativas do mercado", afirmou em Nicósia (Chipre).

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0743 dólares.

Divisas................terça-feira...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0752.................1,0739

Euro/libra............0,85362...............0,85660

Euro/iene.............159,01.................159,60

Dólar/iene............147,89.................148,62