Taxa de variação homóloga do IPC na Madeira baixou para 3%

A taxa de variação homóloga, ou seja a inflação em Janeiro de 2024 estava 3% acima do registado em Janeiro de 2023, registando uma ligeira diminuição de 0,3%, ficando por isso ainda acima da nacional, que fixou em 2,3%, com uma subida de 0,9%.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo INE e pela DREM, "na Região Autónoma da Madeira (RAM), a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses – Total Geral – foi de +4,5%, inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) ao registado no mês anterior", sendo que "o indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de 4,7%, inferior em 0,4 p.p. ao observado no mês anterior".

No que às classes de bens, o "dos 'Restaurante e Hotéis' (+10,9%), dos 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (+10,7%) e dos 'Acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação' (+4,7%) foram as que registaram os aumentos mais expressivos. A classe dos 'Transportes' (-0,2%) foi a única que decresceu", garante.

No indicador reflete-se que "no País, o IPC registou uma taxa de variação média de 3,8%, valor inferior em 0,5 p.p. ao verificado no mês anterior (+4,3%)".

Já na variação homóloga, ou seja, "a variação de preços em relação ao mesmo mês do ano anterior (janeiro de 2024 face a janeiro de 2023) foi de 3,0%, valor inferior em 0,3 p.p. ao apurado no mês precedente", confirma. "As classes com as variações positivas mais significativas foram os 'Restaurantes e hotéis' (+9,5%) e as 'Comunicações' (+5,5%). A classe do 'Vestuário e calçado' foi a única a registar uma variação negativa, -1,1%", acrescenta.

As "classes dos 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (1,3 p.p.) e 'Restaurantes e hotéis' (0,8 p.p.) foram as que mais contribuíram para a formação desta taxa", acrescentando que a "variação homóloga das rendas de habitação foi de 5,9%, em janeiro de 2024, taxa superior em 0,4 p.p. à verificada no mês anterior".

"A nível nacional, a taxa de variação homóloga, em janeiro de 2024, foi de 2,3%, valor superior em 0,9 p.p. ao registado em dezembro de 2023 (+1,4%)", garante a DREM.

Por fim, "a nível mensal, a variação dos preços, em janeiro de 2024, foi de -0,2% (nula no mês anterior). Analisando por classes de despesa, verificou-se que a classe do 'Vestuário e calçado' (-10,8%) registou a maior variação negativa. A classe dos 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (+1,9%) assinalou a maior variação positiva", calcula. "Em janeiro de 2024, a variação do valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, foi de +1,3%".

A nível nacional, "a taxa de variação mensal foi nula, superior em 0,4 p.p. ao registado no mês anterior (-0,4%)", conclui.