Marcelo felicita Alexander Stubb pela eleição presidencial na Finlândia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje Alexander Stubb pela vitória nas eleições presidenciais da Finlândia, referindo que Portugal continuará empenhado na relação bilateral, reforçando os laços entre os dois países.

Numa nota publicada na página eletrónica da Presidência lê-se que o chefe de Estado "enviou uma mensagem de felicitações a Alexander Stubb pela sua eleição como Presidente da República da Finlândia e desejou os maiores sucessos para o mandato que terá início em março".

"Referiu ainda que Portugal continuará empenhado na relação bilateral, reforçando os laços de amizade e de cooperação que unem os dois países, e encontrando novas oportunidades para o seu desenvolvimento e aprofundamento a todos os níveis, incluindo no quadro da União Europeia e da NATO", é acrescentado a nota.

O conservador Alexander Stubb venceu hoje, por pouco, a segunda e decisiva volta das eleições presidenciais finlandesas, ficando à frente do seu rival, o ambientalista Pekka Haavisto, e será o próximo chefe de Estado do país nórdico.

Com 96,6% dos votos apurados, o antigo primeiro-ministro finlandês Alexander Stubb obteve 51,7% dos votos, contra 48,3% para Pekka Haavisto, uma diferença inferior à prevista nas sondagens, mas suficiente para suceder na Presidência filandesa ao também conservador Sauli Niniistö.

Na primeira volta das presidenciais, realizadas em 28 de janeiro, o conservador Stubb, do partido da Coligação Nacional (no poder), venceu com 27,2% dos votos, enquanto Haavisto, membro dos Verdes que se apresentou como independente, obteve 25,8%. A taxa de participação foi de 75%.