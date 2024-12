Marco Caldeira reitera empenho do Governo Regional

O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, esteve presente no encerramento oficial da 9.ª Mostra da Tangerina de Santa Cruz, em representação da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes. Este evento pretende não só celebrar este fruto, sempre presente na mesa madeirense nesta quadra natalícia, como também homenagear os produtores locais.

Na ocasião, Marco Caldeira reiterou o empenho do Governo Regional em assegurar as condições que garantam a sustentabilidade e a competitividade do sector agrícola regional, a exemplo do apoio na aquisição dos fatores de produção ou do reforço da assistência técnica de proximidade, bem como na preservação e valorização das tradições locais.

Foi ainda proporcionado a divulgação de informação útil sobre estes produtos através da realização de uma ação de sensibilização sobre os principais cuidados a ter no cultivo da tangerina, da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.