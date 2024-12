Mais de 500 crianças e adultos visitaram Protecção Civil desde o início do ano

As instalações do Serviço Regional de Proteção receberam, desde o início do ano, a visita de mais de 500 crianças e adultos, através dos Campos de Férias, Centros Comunitários e Estabelecimentos de Ensino da Região. Estas visitas permitem ficar a conhecer "todo o sistema de socorro da Região, promovendo uma cultura de segurança, sensibilizando para as medidas de auto-protecção como um importante complemento ao sistema já instalado".

"Quem são os Agentes de Proteção Civil, como efetuar uma chamada 112 de forma eficiente e como elaborar um Plano de Emergência Familiar, são alguns dos temas abordados durante a visita, para além de terem oportunidade de ficar a conhecer a Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida – EMIR e os equipamentos que compõem o veículo e a Brigada Helitransportada, que mostram um pouco daquele que é o desempenhar da sua missão durante um dia de serviço", indica nota à imprensa.

No fundo, o que se pretende é incutir o valor de que a "Proteção Civil Somos Todos Nós", através do desenvolvimento destas acções pedagógicas e informativas para sensibilizar e implementar esta cultura de proteção civil de extrema importância, criando uma sociedade cada vez mais resiliente e preparada para fazer face a situações de risco ou acidente grave.