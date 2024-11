Pedro Nuno diz que é preciso fazer mais para travar violência contra as mulheres

O secretário-geral do PS considerou hoje que é preciso "fazer mais" para travar a violência contra as mulheres, considerando que falhar no apoio e proteção a estas vítimas é "falhar na salvaguarda dos seus direitos humanos".

Pedro Nuno Santos recorreu às redes sociais para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, partilhando uma imagem onde se lê "Por todas as que sofreram. Por todas as que podemos salvar".

"É fundamental assumirmos a responsabilidade de agir para responder a um problema extraordinariamente sério que afeta as mulheres de forma muito desproporcional", apelou.

Para o líder do PS é preciso "fazer mais" porque "falhar no apoio e na proteção das mulheres vítimas de violência é falhar na salvaguarda dos seus Direitos Humanos".

"Não podemos deixar que aconteça", pediu, considerando que hoje é dia de se assinalar "uma tragédia que se repete vezes demais".

"Não podemos ficar indiferentes perante as múltiplas formas de violência - física, psicológica, sexual e social - exercidas sobre as mulheres, tantas vezes em contextos de intimidade", defendeu.