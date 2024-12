Funchal torna a hastear Bandeira Verde Eco XXI

O Funchal tornou a hastear, hoje, a Bandeira Verde Eco XXI, um galardão que foi alcançado no passado dia 28 de Novembro, numa cerimónia que decorreu em Cascais, em que o Funchal se destacou com uma classificação de 72%.

De acordo com nota à imprensa, esta classificação demonstra "um compromisso inabalável com as práticas ambientais. Sendo o único município madeirense a receber este reconhecimento, o Funchal reafirma o seu papel de referência municipal em políticas sustentáveis".

O hastear da bandeira decorreu nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal, com a presença da vereadora do Ambiente Nádia Coelho. A cerimonia contou com a presença dos dirigentes e colaboradores do Município, tendo a vereadora enaltecido todo o trabalho desenvolvido em equipa, permitindo assim ao Município ser o único da Região a receber esta distinção.

O resultado da candidatura resume-se num Índice global percentual de políticas de sustentabilidade segundo o referencial ECOXXI. A Bandeira Verde ECOXXI, é atribuída a todos os municípios cujo índice global é igual ou superior a 50%.

"O Programa ECOXXI 2024 distingue os Municípios Mais Sustentáveis de Portugal, com base numa candidatura voluntária que engloba 21 indicadores, relacionados com as vertentes ambiental, social e económica da sustentabilidade: da qualidade da água à gestão da biodiversidade, energia ou resíduos, passando pela educação ambiental, participação, mobilidade, ordenamento do território, emprego, turismo sustentável ou alterações climáticas", explica a mesma nota.