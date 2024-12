Agressão com recurso a motosserra provoca dois feridos graves em Gavião

Dois homens, de 46 e 54 anos, ficaram hoje gravemente feridos na sequência de uma agressão, com recurso a motosserra, na freguesia rural de Comenda, no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta foi dado pelas 17:10, tendo-se os homens agredido mutuamente, com recurso a motosserra e espancamento, na rua Doutor Jorge Basto.

A mesma fonte indicou que os dois feridos graves foram transportados para o hospital de Portalegre.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove operacionais dos bombeiros e da GNR, auxiliados por quatro viaturas.