Idoso recusou ser transportado para o hospital após incêndio

O homem com cerca de 80 anos que iria ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça após inalação de fumo, na sequência do incêndio que consumiu um anexo no Livramento e se propagou ao mato em redor, recusou ser transportado.

Neste momento o incêndio está em fase de rescaldo, mas permanecem no local 21 bombeiros de ambas as corporações do Funchal com 10 viaturas.