Homem transportado ao hospital por inalação de fumo em incêndio no Livramento

Um homem com cerca de 80 anos vai ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência do incêndio que deflagrou no anexo de uma casa no Caminho da Torrinha, acima do Restaurante ‘A Seta’, no Livramento.

Fotos Gonçalo Luís

Segundo foi possível apurar, o idoso não está ferido mas inalou bastante fumo.

O fogo está a ser combatido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que já mobilizaram para o local uma terceira viatura de combate a incêndios, visto que não existe água naquela zona.

Nove elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal também foram prestar apoio.

Sabe-se que o fogo propagou-se ao mato em redor, o que obrigou à evacuação de algumas casas das redondezas. Neste momento já ocorreu pelo menos uma explosão de uma garrafa de gás.