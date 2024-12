Bebé com sete dias de vida transportado da Madeira para o Porto

Um bebé recém-nascido, com apenas sete dias de vida, teve de receber cuidados médicos para garantir a sua sobrevivência e foi transportado da Madeira para o Hospital do Porto na passada sexta-feira.

O bebé seguiu a bordo do avião Falcon 50, da Esquadra 504-Linces, juntamente com uma equipa médica civil e uma equipa médica do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea por forma a garantir os cuidados de saúde durante a transferência.

A Força Aérea foi activada pelas 12h00, saindo do Aeródromo de Transito N.º 1, onde se encontra a esquadra em destacamento permanente, rumo à Ilha da Madeira para realizar o transporte que não se antevia fácil, “uma vez que com o pequeno passageiro a bordo não poderiam ultrapassar os 3000 pés de altitude de cabine”.

“Desta forma e uma vez mais, os ‘Linces’ levaram a esperança a quem dela necessitava, voltando a edificar nos céus mais uma missão de sucesso, após quatro horas de voo”, informou a Força Aérea Portuguesa.