Paulo Leme é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana

O antigo segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana tomou hoje posse como comandante no 40.º aniversário da Associação Humanitária e dos 35 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santana.

Já o adjunto Ricardo Rosa assumiu o cargo de segundo-comandante, nesta cerimónia que contou com a presença do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes.

Dinarte Fernandes proferiu palavras de “profundo apreço e reconhecimento pela inestimável contribuição dos bombeiros voluntários para a segurança, protecção e assistência à população do concelho". Realçou, ainda, "a relevância desta corporação no cumprimento de uma missão de serviço público que, muitas vezes, exige sacrifício pessoal e grande coragem".