"Não cuspam no vosso prato"

Miguel Albuquerque entrou esta noite ao ataque contra os partidos que querem "deitar abaixo" o seu governo, e numa mensagem para dentro do partido apelou à "unidade" dizendo que para si as quezílias internas são já "passado".

"Aqueles que pensam que podem destruir o partido por dentro estão enganados", afirmou, para logo de seguida expressar de forma mais vincada que existe liberdade democrática razão pela qual pode haver posições contrárias mas o que não pode é haver ingratidão.

"Todos podem falar mas não cuspam no nosso prato", uma afirmação que levantou aplausos dos cerca de mil militantes que estão presentes no Madeira Tecnopolo alguns deles na zona do bar apoiantes de Manuel António Correia que por ali estava quando Albuquerque discursava.

Antes o líder do PSD-M reiterou o que tem vindo a proferir ao longo dos últimos dias destacando os níveis económicos e de pleno emprego, o que sustenta a sua tese de não entender os motivos pelos quais a oposição pretende votar contra o Orçamento Regional já na próxima semana e logo depois a moção de censura.

Nada que assuste o presidente do PSD-M que desta vez, ao contrário de outros jantares, tinha em cima do palco todos os elementos da Comissão Política e os seus secretários regionais. Ali mesmo disse estar preparado para eleições e agradeceu o empenho da família social-democrata.