Gaza e Ucrânia entre prioridades dos EUA para presidência do Conselho de Segurança da ONU

Os Estados Unidos assumiram, esta segunda-feira, a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, durante a qual darão prioridade às guerras em Gaza e na Ucrânia, mas também a questões relacionadas com a segurança alimentar ou a Inteligência Artificial.

A embaixadora norte-americana junto das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, apresentou à imprensa a sua agenda para dezembro, naquele que será o seu último mês no cargo antes de ser substituída pela congressista republicana Elise Stefanik, nomeada pelo Presidente eleito, Donald Trump.

Num briefing acompanhado pela agência Lusa na sede da ONU, em Nova Iorque, Linda Thomas-Greenfield assumiu que a situação na Faixa de Gaza estará no topo das suas prioridades, admitindo estar comprometida com a libertação dos reféns ainda retidos pelo grupo islamita palestiniano Hamas e em melhorar a situação humanitária no enclave palestiniano.

Nesse sentido, estão agendadas para este mês duas reuniões para abordar a situação em Gaza: a habitual reunião mensal sobre o tema e um 'briefing' da coordenadora Humanitária e de Reconstrução da ONU para Gaza, Sigrid Kaag.

Os Estados Unidos da América (EUA) integram o painel dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto. Os restantes são Rússia, França, Reino Unido e China.