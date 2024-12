United 'desaba' pelos cantos no Emirates, na primeira derrota de Ruben Amorim

A primeira derrota de Ruben Amorim ao comando do Manchester United aconteceu hoje no Emirates, em Londres, casa do Arsenal, que, muito mais eficaz nas bolas paradas, venceu por 2-0, na 12.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Com este resultado, os 'gunners' seguem no terceiro lugar do campeonato, com 28 pontos, a sete do líder Liverpool, que mais cedo cedeu um empate (3-3) em Newcastle.

Quanto ao United, continua com longo caminho pela frente para chegar a uma posição de destaque - com mais de um terço do campeonato jogado, é 11.º, com 19 pontos.

A vitória do Arsenal não tem qualquer contestação possível e a sua 'chave' foi a grande qualidade dos cantos cobrado por Declan Rice, dos quais dois redundaram em golos e os outros criaram grande perigo para a baliza adversária.

O jogo foi dividido a meio campo e até teve uma primeira parte 'cinzenta', mas, após o intervalo, foi claro que o Arsenal era muito mais assertivo na aproximação à baliza e que o United tem muito por acertar nos entendimentos da defesa.

Aos 54 minutos, Rice marcou de canto um 'míssil guiado' que Jurrien Timber converteu em golo, com um subtil, mas muito eficaz, desvio de cabeça.

Não foi tão bonito o 2-0, aos 73 minutos, com Thomas Partey a amortecer nova 'obra de arte' de Rice, numa primeira fase, e William Saliba a marcar, de forma involuntária, com as costas.

Sinal do futebol 'de laboratório' do Arsenal, Saliba e Timber são dois dos defesas da equipa que sempre avançam nas bolas paradas.

Os 'gunners' atravessam uma fase francamente boa, com quatro vitórias robustas nos últimos jogos - 3-0 ao Nottingham Forest, 5-1 ao Sporting, 5-2 ao West Ham e agora 3-0 ao United.

Na era Ruben Amorim, os 'red devils', de novo com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no 'onze', vinham de empate com Ipswich (1-1) e vitórias sobre Bodo Glimt (3-2) e Everton (4-0).

No outro jogo da noite, o Aston Villa, de Unay Emery, recuperou 'fôlego' com a vitória por 3-1 sobre o Brentford.

Desde meados de outubro que os 'villains' não ganhavam, com um série negra de oito jogos, agora sustida e que lhe permite manter o sétimo lugar na tabela.

Rogers (21 minutos), Watkins (28, de grande penalidade) e Cash (34) levaram o jogo para intervalo já com 3-0, após o que Damsgaard reduziu, aos 54.

Fábio Carvalho jogou os últimos 20 minutos pelo Brentford, que segue na nona posição.