Faculdade de Medicina Dentária da UL alerta para burla de alegada licenciatura

A Faculdade de Medicina Dentária, da Universidade de Lisboa, alerta na sua página on-line, para uma burla na divulgação de uma alegada licenciatura em medicina dentária.

Tal como já noticiado, há instantes, a Ordem dos Médicos Dentistas esclareceu sobre a divulgação nas redes sociais, por parte de uma entidade ligada à estética a operar na Madeira, que informava da abertura de uma alegada licenciatura em medicina dentária em tempo parcial, durante dois anos, e em formato e-learning.

A Faculdade esclarece que foi identificado, nesta divulgação, indevidamente o símbolo da Universidade de Lisboa: "Informamos que foi identificado o uso indevido do símbolo da Universidade de Lisboa numa burla relacionada com a divulgação de uma alegada licenciatura em Medicina Dentária, com a duração de apenas dois anos".

"Esta situação, além de ser completamente falsa, prejudica o bom nome da nossa Instituição. Assim, a Universidade de Lisboa tomará as medidas legais adequadas e apresentará uma queixa-crime junto do Ministério Público (DIAP) para responsabilizar os autores desta prática fraudulenta", lê-se na nota on-line.

"Reiteramos o nosso compromisso com a defesa da reputação e integridade da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Medicina Dentária, e apelamos à vossa vigilância para denunciarem quaisquer situações semelhantes que possam vir a ocorrer", conclui.