SRE, Sérgio Gonçalves e Europe Direct Madeira promovem o concurso 'Europe Calling'

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), o Gabinete do Deputado ao Parlamento Sérgio Gonçalves e o Europe Direct Madeira (EDM) assinam amanhã um protocolo de colaboração, às 15 horas, no Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que tem como finalidade o desenvolvimento e a concretização de acções e medidas destinadas aos alunos e jovens que frequentam o ensino secundário da Região, numa perspectiva de conhecimento e apropriação dos princípios e valores do Projecto da União Europeia.

A participação activa dos jovens na vida democrática da Europa constitui um eixo prioritário das instituições europeias, enquanto mecanismo de capacitação e disseminação do projecto europeu e os seus valores. É com base nesta premissa, e no âmbito do referido protocolo, que a SRE, através da Direcção Regional de Educação, o Gabinete do Deputado ao Parlamento Europeu Sérgio Gonçalves e o Europe Direct Madeira promovem o concurso 'Europe Calling'.

Este concurso é dirigido às escolas do ensino secundário e do ensino profissional da Região Autónoma da Madeira, detentoras de um Clube Europeu ou de outros projectos integrados na cidadania europeia e que abordem as temáticas europeias, com o objectivo de dar a conhecer e aproximar os alunos da Região dos princípios e valores do Projecto Europeu.

Na presente edição, 2024-2025, os alunos são convidados a criar um vídeo publicitário, subordinado ao tema 'Que Europa querem os jovens?'. As escolas interessadas em participar devem preencher a ficha de inscrição até ao dia 17 de Dezembro de 2024.

Mais informações em: https://teducativas.madeira.gov.pt/s/europecalling.