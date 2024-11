Novo IRC mínimo põe Zona Franca da Madeira em risco

O Governo da República aprovou uma proposta de lei que transpõe a directiva europeia que força as grandes empresas a pagarem um valor de pelo menos 15% dos lucros. Esta medida coloca em causa a continuidade do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). O alerta é do deputado socialista madeirense Carlos Pereira, que diz ser urgente negociar este dossier com Lisboa, tal como Canárias já o está a fazer com Madrid. Este tema constitui a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira.

A foto em grande destaque na primeira página ilustra a reportagem sobre a cerimónia dos World Travel Awards, que decorreu ontem, no Funchal, e que correu de feição ao turismo regional. Pela décima vez consecutiva, a Madeira venceu o prémio de Melhor Destino Insular do Mundo. Além disso, os hotéis Savoy Palace, Saccharum e The Reserve, da Savoy Signature, também receberam troféus mundiais. O Porto do Funchal foi eleito Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade.

“Revoltado e triste” com o Marítimo. É o título da entrevista a Pedro Pelágio, jogador de futebol profissional, que também é publicada nesta edição.

Há ainda para ler uma notícia que diz que as vítimas de violência doméstica ainda hesitam em denunciar.

Por fim, ficamos a saber que o Governo Regional vai criar uma carreira especial para ajudantes domiciliárias.