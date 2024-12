NBA regressa à China com dois jogos em Macau em 2025 após anos de ruptura

A liga norte-americana de basquetebol, a NBA, anunciou hoje um acordo para realizar em Macau dois jogos da pré-época durante os próximos cinco anos, após anos de rutura com a China.

Os Brooklyn Nets e os Phoenix Suns vão jogar na Venetian Arena, com capacidade para 14 mil pessoas, a 10 de outubro de 2025 e novamente dois dias depois, disse, em Macau, o comissário adjunto da NBA.

Mark Tatum disse que o acordo com a operadora de jogo Sands China é "um marco significativo no contínuo crescimento global do basquetebol", nomeadamente na China, "que tem alguns dos adeptos mais fervorosos do mundo".

O diretor executivo da Sands China sublinhou que o acordo é "uma entusiasmante parceria multianual" com a NBA, "um dos nomes mais reconhecíveis e poderosos do desporto".

Grant Chum apontou "diversificar o turismo através do desporto" como uma prioridade e lembrou que a empresa foi "pioneira em trazer [a Macau] grandes eventos desportivos internacionais".

A NBA disputou um jogo de pré-época em Macau em 2007, com os Orlando Magic a derrotarem os Cleveland Cavaliers, também na Venetian Arena.

A Venetian Arena faz parte de um empreendimento integrado de jogo detido pela Las Vegas Sands Corp (empresa-mãe da Sands China), cujo presidente, Patrick Dumont, adquiriu, no final de 2023 uma equipa da NBA, os Dallas Mavericks.

Dumont disse que o acordo com a liga é "mais um importante passo na evolução de Macau como um destino turístico internacional" e garantiu estar "excitado (...) com o futuro sucesso" da região.

Na apresentação, esteve também uma representante dos Brooklyn Nets, detidos por Joe Tsai, presidente da gigante tecnológica chinesa Alibaba.

A Venetian Arena vai acolher no sábado um jogo de basquetebol entre celebridades e antigos jogadores da NBA, como Tony Parker, Ray Allen, Tracy McGrady, Stephon Marbury, DeMarcus Cousins e Cuttino Mobley.

A NBA não disputa jogos de pré-época na China desde 2019, quando Daryl Morey, então diretor-geral da equipa Houston Rockets, demonstrou nas redes sociais apoio aos protestos antigovernamentais em Hong Kong.

O comissário da NBA, Adam Silver, recusou-se a punir Morey, mas a televisão estatal chinesa CCTV deixou de transmitir jogos da NBA, um hiato que a liga norte-americana disse ter custado 400 milhões de dólares (378 milhões de euros) em receitas perdidas.

Mas, em outubro, Silver disse estar otimista em como a NBA "traria jogos de volta à China no futuro".