Eduardo Jesus celebra conquistas históricas e reforça desafios para o turismo da Madeira em 2025

No tradicional 'Cocktail de Natal' da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, que teve lugar no Forte de São Tiago, o secretário Eduardo Jesus destacou os avanços e conquistas do turismo na Madeira em 2024 e delineou os desafios para o próximo ano.

"Graças ao trabalho conjunto, conseguimos levar as novidades da Madeira ao Mundo, tornando o arquipélago um destino atractivo durante todo o ano", começou por dizer, destacando em seguida as importantes distinções internacionais recentemente conquistadas, incluindo o título de 'Melhor Destino Insular do Mundo' pela décima vez consecutiva.

"Esses reconhecimentos não são vaidade, mas um reflexo da qualidade do nosso trabalho e uma responsabilidade para mantermos este padrão de excelência", reforçou.

Eduardo Jesus também salientou a evolução no perfil dos visitantes na Região. "Crescemos cinco vezes no mercado jovem, passando de 5% para 27% no público jovem no Inverno, sem perder os menos jovens, que possuem maior capacidade de gasto", afirmou.

Outro marco destacado foi o aumento da conectividade aérea, com 32 países e 114 aeroportos directamente ligados à Madeira. "O anúncio da United Airlines (EUA), com três voos semanais a partir de Junho, será uma revolução, trazendo um público exigente e de alta capacidade monetária", declarou.

Para 2025, o governante priorizou melhores remunerações no sector e um reforço de 1,5 milhões de euros no Orçamento para a promoção turística. "Vivemos o melhor momento económico e social da história da Madeira", afirmou, pedindo continuidade nos investimentos e estratégias para sustentar o sucesso do destino.