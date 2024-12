Serviço Regional de Saúde acompanha cerca de 200 doentes com esclerose múltipla

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira acompanha, actualmente, cerca de 200 utentes diagnosticados com esclerose múltipla.

Após o Explicador do DIÁRIO, publicado ontem, o SESARAM esclarece que conta com oito neurologistas "altamente qualificados e capazes de dar uma resposta atempada" aos utentes.

"Não há subdiagnósticos, nem atrasos no início do tratamento, pois todos os doentes são acompanhados e têm acesso aos tratamentos de alta eficácia", sublinha, acrescentando também que "não há nenhuma limitação de acesso aos exames de ressonância magnética, contrariamente ao que acontece no restante do país, bem como "nenhuma limitação ao acesso de medicamentos mais avançados".

"É necessário conhecer a realidade da Região Autónoma da Madeira e os tratamentos, medicamentos e terapias, que são disponibilizados a todos os utentes portadores de esclerose múltipla, bem como, o acompanhamento feito pelas equipas multidisciplinares. A consulta de esclerose múltipla existe há cerca de 30 anos, é semanal, e conta com o apoio de duas neuropsicólogas e de uma enfermeira com diferenciação nesta patologia, além das enfermeiras alocadas no hospital de dia", finaliza o SESARAM, através de comunicado.