Já arrancou a 12.ª edição da ‘Essência do Vinho’

O DIÁRIO de Notícias da Madeira, numa co-organização com a Essência Company, apresenta, a partir desta quinta-feira, a 12.ª edição do evento ‘Essência do Vinho Madeira 2024’, no Fórum Pestana do Casino da Madeira, no Funchal.

Até ao próximo dia 7, a ‘Essência do Vinho Madeira 2024’ tem como objectivo alargar o “glossário do vinho” dos visitantes, ao fomentar a partilha de experiências enólogas entre os peritos e os mais curiosos.

Hoje, entre as 16 e as 18 horas o evento ‘abriu’ exclusivamente para os profissionais do sector. Mas até às 22 horas, fica o convite a todos os interessados em provar bons vinhos. Amanhã, a abertura dá-se às 18 horas e prossegue até às 22 horas. Já no sábado, o evento abre mais cedo, às 15 horas, e o encerramento mantém-se às 22 horas.

