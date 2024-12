Sempre acreditei no valor do trabalho e a verdade é que o resultado do mesmo voltou a dar frutos. As obras que reivindiquei nos últimos oito anos nas infraestruturas da Comarca da Madeira vão finalmente avançar.

Esta boa nova foi dada, esta semana pela Sra. Ministra da Justiça na visita oficial que realizou à nossa Região.

Rita Alarcão Júdice constatou “in loco” o desinvestimento do anterior Governo da República e assumiu o compromisso de avançar com a realização das obras em falta nos tribunais da Madeira.

Finalmente, temos um Governo nacional preocupado em assegurar aquelas que são as suas responsabilidades na Região. Trata-se de uma excelente notícia para a Madeira.

Ao longo dos últimos oito anos foi efetuado um extenso inventário de todas as obras em falta na Madeira, quer na área da justiça, quer na área da administração interna. Durante esse tempo, não houve uma única audição regimental em que não tivesses questionado o Governo socialista sobre a necessidade de se avançar com estas obras. Por outro lado, foram inúmeras as iniciativas e as questões que coloquei sobre esta matéria e onde ficou sempre evidente perante todos, a falta de compromisso e de vontade do Governo de António Costa em resolver o que quer que fosse.

Para esse trabalho que enviei para a Assembleia da República e para o Governo, foi imprescindível a colaboração, a persistência e a dedicação do Presidente da Comarca da Madeira e de toda a sua equipa, a quem efetuo um justo e reconhecido agradecimento público.

Trabalhamos sempre em equipa e com o intuito de garantir as melhores condições e a prestação do melhor serviço possível na área da justiça, para os nossos cidadãos da Madeira e do Porto Santo.

O meu muito obrigado ao Sr. Presidente da Comarca da Madeira e à sua equipa por tudo! Nunca é demais reconhecer o esforço e o trabalho realizado. Ainda para mais quando o trabalho deu frutos.

Finalmente temos um Governo disponível para avançar com as inúmeras obras em falta nos tribunais e nas esquadras da Madeira. E isso é uma boa notícia.

As obras no edifício 2000, no Tribunal de Santa Cruz, da Ponta do Sol e de São Vicente vão finalmente avançar e o futuro do Centro Educativo da Madeira, uma das primeiras questões a que me dediquei na Assembleia da República, vai ser finalmente analisado pelo Governo nacional. É um investimento que custou dez milhões de euros e que está desativado há cerca de dez anos, carecendo de ter uma utilização e um aproveitamento efetivo.

A visita da Sra. Ministra da Justiça à Madeira não poderia ter corrido melhor. Foram assinados diversos contratos interadministrativos para a realização de obras há muito aguardadas nos tribunais da Região, mas sobretudo a Sra. Ministra pode conhecer a realidade do território, a “real situação dos tribunais” por forma a poder melhor definir “as prioridades e os caminhos a seguir”. E essa proximidade e esse conhecimento são muito importantes para um governante.

Durante o meu mandato, como Deputada à Assembleia da República, sempre tentei cultivar essa proximidade com todos os cidadãos e com as nossas instituições e serviços. Procurei dar sempre o meu melhor para defender os madeirenses e os porto-santenses em São Bento.

Tenho muito orgulho no trabalho que realizei e ainda mais no resultado e nos frutos que o mesmo continua a dar.

Procurei ter sempre uma intervenção ativa na defesa da Madeira, a terra que me viu nascer.

Na altura que escrevo este artigo, celebram-se os quarenta e quatro anos do falecimento de Francisco Sá Carneiro. É tempo de evocar a sua memória e de o homenagear. Permitam-me por isso que termine com uma referência ao seu pensamento sobre a importância da intervenção ativa, que sempre me inspirou.

A intervenção ativa é para Sá Carneiro “a única possibilidade que termos de tentar passar do isolamento das nossas ideias e das teorias das nossas palavras à realidade da atuação prática, sem a qual as ideias definham e as palavras se tornam ocas”.

Sou uma felizarda e sinto-me muito realizada, porque continuo a conseguir através do meu trabalho e da minha “intervenção ativa” passar das palavras aos atos e resolver vários dossiers importantes para a Madeira.

Tenciono continuar a apostar no trabalho, na seriedade e na intervenção porque conforme referiu Francisco Sá Carneiro “Se nos demitirmos da intervenção ativa, não passaremos de desportistas de bancada, ou melhor de políticos de café”.