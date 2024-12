“Relembrar Francisco Sá Carneiro é garantir que o seu legado seja respeitado", diz José Prada

O secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, disse que o partido "sempre valorizou a sua memória e sempre reconheceu o seu passado e todos aqueles que souberam fazer a diferença, como foi o caso de Francisco Sá Carneiro, cujo exemplo de luta, coragem e perseverança se mantém vivo”.

Durante a cerimónia de deposição de flores em homenagem ao 44.º aniversário do falecimento daquela “que foi e será sempre uma figura incontornável do PSD”, deixou claro que a actuação do PSD/Madeira continua a estar alinhada e devidamente concertada com os grandes princípios e valores defendidos por Sá Carneiro, designadamente no que toca à liberdade, à igualdade e à justiça social. Princípios esses que, conforme salientou, são a base essencial da social-democracia e de uma visão virada para o desenvolvimento e para o crescimento económico e social que encontra paralelo na estratégia que é seguida na Região, colocando-se, sempre em primeiro lugar, os interesses de todos os madeirenses.

“Relembrar Francisco Sá Carneiro é garantir que o seu legado seja respeitado, que se mantenha vivo e valorizado dentro do PSD/Madeira e em cada um dos seus militantes e é, acima de tudo, uma obrigação de quem preza a democracia e defende os valores mais essenciais da política". José Prada

Para assinalar esta data, será ainda realizada, hoje, uma missa, na Igreja do Carmo, pelas 18h30.