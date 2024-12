Sindicato da Hotelaria mantém greve para o réveillon na Madeira

O Sindicato da Hotelaria da Madeira não recebeu até ao momento nenhuma proposta formal por parte da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), entidade que representa o patronato, motivo pelo qual, decide manter a greve entre 30 de Dezembro e 1 de Janeiro.

Isso mesmo foi manifestado no comunicado divulgado há instantes à comunicação social pelo Sindicato que agendou para o dia 27, pelas 16 horas, uma conferência de imprensa no seu auditório, no Funchal.

A estrutura sindical que representa os trabalhadores que vão estar de serviço no réveillon, um dos momentos em que a hotelaria mais precisa de recursos humanos, adiantou que “em virtude das entidades patronais na hotelaria até à presente data não apresentaram qualquer proposta”, “mantém a greve de 30 de Dezembro a 1 de Janeiro”.

Em causa está reivindicação da proposta de aumento salarial de 75 euros, enquanto a ACIF apenas sugere um subida de 53 euros.

Hotelaria na Madeira avança com greve na passagem de ano O Sindicato de Trabalhadores da Hotelaria vai avançar com uma greve na passagem de ano, entre os dias 30 de Dezembro de 1 de Janeiro, numa altura em que a unidades hoteleiras da Região vão estar lotados.