Mais de 5.300 pessoas chegaram ao Funchal a bordo de dois navios

Os navios 'Mein Schiff 3' e 'Ambience' encontram-se no porto do Funchal, hoje, sexta-feira, tendo trazido a bordo 5.359 pessoas, das quais 3.859 são passageiros. Ambos estão a percorrer o corredor do Atlântico, pelo que têm como próximo destino Canárias.

O 'Mein Schiff 3' chegou de Bremerhaven, com 2.459 passageiros e 922 tripulantes, sendo que por volta da meia-noite segue rumo a Lanzarote. Está a cumprir um cruzeiro de 21 noites, que se iniciou em Bremerhaven no passado dia 22 de Dezembro, com escalas, agora, no Funchal, depois, Fuerteventura, Grã-Canária, Tenerife, La Gomera, La Palma, Lisboa, Porto, Corunha e Bremerhaven, onde termina a viagem a 12 de Janeiro.

Já o 'Ambience' veio de Vigo com 1.400 passageiros e 578 tripulantes. Pelas 16 horas ruma a Canárias, neste cruzeiro de 16 noites que começou em Londres, com escalas em Roterdão, Vigo, Funchal, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Porto e Londres, onde acaba a viagem no próximo dia 5 de Janeiro.