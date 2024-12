Porto do Funchal atinge marca de 700 mil passageiros e bate recorde

O porto do Funchal acaba de bater um novo recorde ao atingir a marca de 700 mil passageiros de cruzeiro. O anterior máximo tinha sigo registado no ano passado, sendo de 624 mil passageiros. A marca foi atingida com um passageiro do AIDACOSMA, que chegou esta manhã ao Funchal proveniente de Grã Canaria.

"Um registo importante e significativo para a Madeira, que traduz o interesse crescente da indústria dos cruzeiros pela Região", indica nota da APRAM. Este momento foi assinalado pelo director de Operações Portuárias e Segurança da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paulo Falé, e pela directora Comercial, Patrícia Bairrada, através da entrega de uma placa comemorativa e um cabaz de produtos regionais.

O passageiro 700 mil é natural da Alemanha e chegou à Madeira numa viagem com a família. Três gerações – avós, pais e filhos –, que vistam a Região pela segunda vez, e que foram surpreendidos pelo registo histórico.

Segundo indica a APRAM, em 2023, a Madeira recebeu 279 escalas de navios e fechou o ano com o melhor registo de sempre de passageiros desembarcados, 624.400 e 241.995 tripulantes.

Já este ano, o Porto do Funchal recebeu o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, atribuído pelos World Cruise Awards. Nos dois anos anteriores, 2022 e 2023, a Madeira já tinha sido reconhecida pelos chamados ‘Óscares dos Cruzeiros’ com galardão de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa.